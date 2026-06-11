16enne si toglie la vita a fine lezioni ai Castelli Romani La dirigenza attiva il supporto psicologico la madre | La scuola non c’entra

Un ragazzo di 16 anni si è tolto la vita alla fine delle lezioni in un istituto superiore dei Castelli Romani. La scuola ha attivato servizi di supporto psicologico per studenti e personale. La madre del ragazzo ha dichiarato che la scuola non ha responsabilità nell’accaduto. L’episodio ha suscitato grande dolore tra studenti, insegnanti e famiglie, e ha portato a una riflessione sulla presenza di servizi di supporto nelle scuole. La tragedia si è verificata il giorno dopo la conclusione dell’anno scolastico.

Il giorno successivo alla chiusura dell’anno scolastico si è trasformato in un momento di profondo lutto per un istituto superiore dei Castelli Romani. Martedì 9 giugno, un ragazzo di 16 anni, iscritto al secondo anno di un liceo di Frascati, ha deciso di togliersi la vita in una zona rurale. La notizia, riportata originariamente dal quotidiano Il Messaggero, ha spinto la dirigenza scolastica a intervenire immediatamente per sostenere i compagni di classe in questo momento di grande smarrimento. La preside dell’istituto, infatti, ha provveduto a convocare tempestivamente docenti, alunni e famiglie. Per affrontare il trauma collettivo, la scuola ha attivato in via straordinaria un servizio di supporto psicologico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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