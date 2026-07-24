Un’ondata di incendi sta colpendo diverse aree della Spagna, con Madrid particolarmente interessata. Le fiamme si sono diffuse rapidamente, costringendo le autorità a dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Le fiamme stanno devastando vaste zone, alimentate dalle alte temperature e dai venti forti. Le squadre di soccorso sono in azione per contenere i roghi e mettere in sicurezza le zone coinvolte.

La Spagna affronta una grave emergenza incendi, con la regione di Madrid tra le aree più colpite da una nuova ondata di roghi alimentata dal caldo estremo. Il primo ministro Pedro Sanchez ha definito la situazione «drammatica», mentre le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale nella regione della capitale e nella vicina provincia di Ávila per accelerare l’impiego di uomini e mezzi. Migliaia di persone sono state evacuate o invitate a rimanere nelle proprie abitazioni, mentre le fiamme continuano a minacciare centri abitati e infrastrutture. L’allarme maggiore riguarda tre incendi attivi a ovest di Madrid. Secondo il... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incendi in Spagna, Madrid travolta dalle fiamme: dichiarata l’emergenza nazionale

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