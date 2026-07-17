In Spagna sono ancora attivi diversi incendi boschivi, con focolai nelle regioni di Aragona e Madrid. Le fiamme interessano vaste aree, coinvolgendo territori di diversa estensione. Le autorità stanno intervenendo con squadre di emergenza e mezzi aerei per contenere i roghi. Non sono stati comunicati ancora dettagli sulle cause o su eventuali evacuazioni. La situazione rimane sotto monitoraggio, con interventi in corso nelle zone interessate.

La Spagna ancora alle prese con l’emergenza incendi. Diversi roghi boschivi stanno divampando in tutto il Paese, tra le regioni più colpite quelle di Aragona e di Madrid. Nelle immagini la situazione a Orés, in Aragona, dove un incendio ha bruciato 7.600 ettari di terreno, su un perimetro di 60 km. I forti venti e le temperature elevate hanno costretto le autorità a evacuare cinque villaggi della zona. Nella regione di Madrid brucia invece una foresta vicino alla città di Lozoyuela: sul posto sono al lavoro 28 mezzi antincendio, compresi i canadair. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, ancora incendi: bruciano le regioni di Aragona e Madrid

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