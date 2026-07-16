È emergenza incendi Le fiamme divampano Task force al lavoro

Le fiamme stanno interessando il Parco regionale del Monte Cucco e aree circostanti nella provincia di Perugia. Una task force speciale è impegnata in azioni di contenimento e gestione dell’incendio. La situazione richiede uno sforzo continuo per cercare di limitare i danni e circoscrivere le fiamme. Le operazioni di intervento sono in corso da diverse ore per cercare di domare l’incendio.

PERUGIA – Una giornata di lavoro incessante per contenere le fiamme che hanno interessato il Parco regionale del Monte Cucco e altri territori della provincia di Perugia. L’emergenza incendi ha richiesto il massimo sforzo del sistema di protezione, con cinquanta Vigili del Fuoco, la flotta aerea dello Stato e rinforzi da fuori regione impegnati su cinque distinti fronti. Sullo sfondo, le indagini dei Carabinieri Forestali. Dopo i due roghi sviluppatisi nel pomeriggio dimartedì all’interno del Parco regionale del Monte Cucco, nei territori di Scheggia e Pascelupo e Costacciaro, le fiamme hanno interessato anche Nocera Umbra, Baiano di Spoleto e Norcia, rendendo necessario un imponente dispiegamento di uomini e mezzi, sia a terra che dal cielo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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È emergenza incendi. Le fiamme divampano Task force al lavoroIn 5 distinti fronti sono impegnati 50 vigili del fuoco, elicotteri e canadair. Rinforzi anche da fuori regione. Indagini dei Forestali sull’origine dei roghi. lanazione.it

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