Circa 20mila persone sono state evacuate in Francia, vicino a Bordeaux, a causa di un incendio iniziato mercoledì in una pineta a Le Porge. Il rogo si è esteso dalla zona boschiva verso il bacino di Arcachon, più a sud. Le operazioni di spegnimento sono in corso, mentre le autorità monitorano la situazione. Nessuna informazione su feriti o danni strutturali è stata comunicata.

Circa 20mila persone sono state evacuate per via di un grosso incendio cominciato mercoledì vicino a Bordeaux, nel sudovest della Francia. L’incendio si è sviluppato dentro una pineta a Le Porge, una città sull’oceano Atlantico a ovest di Bordeaux, e si è poi spostato verso il bacino di Arcachon, più a sud. Non si sa ancora cosa l’abbia causato: finora comunque sono bruciati circa 30 chilometri quadrati di terreno. Sul posto stanno intervenendo 700 pompieri. Tra le persone evacuate ci sono molti turisti, dal momento che è un’area di villeggiatura frequentata, poco più a nord delle note dune di sabbia di Pilat. Una parte delle persone evacuate è stata ospitata in alcune sale comunali di Le Porge. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Francia circa 20mila persone sono state evacuate per un incendio vicino a Bordeaux

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