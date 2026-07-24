Incendi a Modica 23enne maghrebino ai domiciliari

Un giovane di 23 anni, di origine straniera, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in relazione agli incendi che hanno coinvolto Modica. Le forze dell'ordine hanno identificato e fermato il presunto responsabile delle fiamme che hanno minacciato diverse zone della città. L'uomo è accusato di aver appiccato i roghi che hanno causato danni e paura tra i residenti.

Arrestato il presunto piromane degli incendi che hanno minacciato Modica. Si tratterebbe di un 23enne di origine straniera, ritenuto il responsabile dell’accensione dei roghi che hanno lambito la città del Ragusano. Il giovane era stato individuato vicino a uno dei focolai sulla collina Monserrato, mostrando «evidenti e gravi indizi del suo coinvolgimento nell’attività delittuosa», rende noto la polizia, senza specificare oltre. Il 23enne è adesso agli arresti domiciliari e dovrà rispondere del reato di tentato incendio boschivo.(foto ragusa.gds.it) È evaso dai domiciliari il 23enne di origine magrebina, arrestato nei giorni scorsi dalla polizia in quanto ritenuto il presunto autore del rogo che ha devastato la pineta di Monserrato, a Modica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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