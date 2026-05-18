Sgurgola Custodiva un chilo di hashish e poco meno di cocaina 23enne già ai domiciliari per estorsione e spaccio arrestato dai Carabinieri
Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Sgurgola durante un’operazione contro il traffico di droga. Nella sua abitazione sono stati trovati circa un chilo di hashish e una quantità di cocaina poco inferiore. Il ragazzo, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati di estorsione e spaccio, è stato portato in caserma. L’attività delle forze dell’ordine si inserisce in un’azione più vasta di contrasto al fenomeno nella provincia di Frosinone.
L’operazione ha portato all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di un 23enne del luogo, disoccupato e già gravato da precedenti penali. Il giovane, peraltro, si trovava già sottoposto al regime degli arresti domiciliari dallo scorso 9 Gennaio 2026, proprio per i reati di estorsione e spaccio. L’acume investigativo dei militari operanti ha permesso di smantellare quella che si è rivelata una vera e propria base di stoccaggio e smercio della droga. Nel corso della perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti, accuratamente occultati all’interno di un armadio nella camera da letto dell’indagato circa 80 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, due telefoni cellulari e la somma in contanti di € 325,00, ritenuta provento dell’illecita attività delittuosa. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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