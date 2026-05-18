Sgurgola Custodiva un chilo di hashish e poco meno di cocaina 23enne già ai domiciliari per estorsione e spaccio arrestato dai Carabinieri

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Sgurgola durante un’operazione contro il traffico di droga. Nella sua abitazione sono stati trovati circa un chilo di hashish e una quantità di cocaina poco inferiore. Il ragazzo, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati di estorsione e spaccio, è stato portato in caserma. L’attività delle forze dell’ordine si inserisce in un’azione più vasta di contrasto al fenomeno nella provincia di Frosinone.

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