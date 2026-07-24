In viaggio verso le vacanze | scatta il piano di Anas per l’esodo estivo

Da ecodibergamo.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da oggi e fino al 7 settembre, Anas ha avviato un piano di gestione della viabilità in vista dell’esodo estivo. Nei prossimi tre giorni si prevede il transito di circa 27 milioni di veicoli. L’83% dei cantieri sulla rete stradale sarà chiuso o sospeso per facilitare il flusso di traffico durante il primo grande fine settimana di partenze.

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VIABILITÀ. In tre giorni previsto il transito di 27 milioni di veicoli. Fino al 7 settembre sarà chiuso o sospeso l’83% dei cantieri. Per il primo grande fine settimana di partenze per le vacanze scatta il piano esodo estivo di Anas. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio, lungo strade e autostrade gestite dall’azienda è previsto lo spostamento di oltre 27 milioni di veicoli: fino al 7 settembre saranno quindi chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi. «Sono operativi 2.500 persone tra personale tecnico e di esercizio, oltre al personale delle sale operative e della sala situazioni nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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