Un uomo in bicicletta è stato arrestato dopo aver rubato portafogli e utilizzato le carte di credito per fare acquisti. Le indagini hanno accertato che il soggetto ha commesso diversi furti nella zona negli ultimi mesi. La polizia ha recuperato alcuni degli oggetti sottratti e ha proceduto con l’arresto. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità precise dei furti o sull’identità dell’arrestato.

Vittorio De Sica nel 1948 firmò la regia di "Ladri di biciclette". I recenti fatti di cronaca in Valdarno parlano invece di un ladro in sella alla propria bicicletta che negli ultimi mesi ha messo a segno colpi su colpi. I carabinieri di San Giovanni hanno infatti eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, su richiesta della Procura della Repubblica, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico di un 50enne, ritenuto responsabile di una serie di reati contro il patrimonio, commessi nel primo semestre di quest’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In sella alla bici rubava portafogli. Faceva spese con le carte: arrestato

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