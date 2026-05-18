Fa il pieno d’alcol monta in sella alla bici e provoca un incidente con un’auto | denunciato per guida in stato d’ebbrezza
Un uomo è stato denunciato dopo aver bevuto molto alcol, salendo sulla bicicletta e causando un incidente con un’auto. La scena si è verificata a Mantova il 18 maggio 2026, quando i test hanno rilevato un tasso alcolemico molto alto. L’individuo, visibilmente ubriaco e con difficoltà a mantenere l’equilibrio, è stato fermato e sottoposto alle verifiche di legge. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.
Mantova, 18 maggio 2026 – Si è ubriacato fin quasi a perdere conoscenza e a non riuscire quasi più a stare in equilibrio. Ha però pensato bene di inforcare la bici, forse con l’obiettivo di rientrare a casa, ma non più in grado di tenerla in equilibrio ha provocato un incidente con un’auto. È successo un mese fa in via Verona a Mantova, il 14 aprile. Cos’è successo . A rendere ora noto nei dettagli cos’era successo quel giorno sono stati i carabinieri del Comando provinciale di Mantova. Gli stessi, del reparto Radiomobile, che quel giorno erano intervenuti per gli accertamenti e ricostruire la dinamica dello schianto. Una rapida indagine,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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