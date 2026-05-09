Adigeo arrestato 30enne | rubava vestiti con le forbici sotto i capi

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare vestiti in un negozio, nascondendoli sotto i capi e utilizzando delle forbici. Il sistema di videosorveglianza ha ripreso le sue azioni, permettendo alle forze dell’ordine di intervenire. Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato gli abiti sottratti e gli strumenti utilizzati per il furto.

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? Domande chiave Come ha fatto il sistema digitale a smascherare il colpo?. Cosa hanno trovato i carabinieri durante la perquisizione del sospettato?. Perché il giovane è già finito sotto la lente delle autorità?. Quali sono le prossime tappe giudiziarie per il trentenne arrestato?.? In Breve Il trentenne ha usato forbici per staccare le placche antitaccheggio nel centro Adigeo.. L'arresto è avvenuto giovedì 7 maggio dopo l'allarme dei sistemi digitali.. Il giudice del tribunale scaligero ha disposto l'obbligo di presentazione periodica.. Il processo si terrà a ottobre presso il tribunale di Verona.. I carabinieri della compagnia di Verona sono intervenuti nel pomeriggio di giovedì 7 maggio presso il centro commerciale Adigeo, dove un trentenne della provincia è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Adigeo, arrestato 30enne: rubava vestiti con le forbici sotto i capi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate L'allarme del negozio suona, addosso nascondeva i capi rubati: arrestato 30enneUn'altro intervento dell'Arma in un importante polo di shopping, questa volta a Verona. Parma, arrestato 30enne: scappa dai carabinieri sotto casa? Cosa scoprirai Come ha fatto il trentenne a sfuggire ai controlli per mesi? Quali dettagli hanno spinto i carabinieri a organizzare l'appostamento...