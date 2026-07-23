Aida Yespica ha rivelato di aver amato una donna, descrivendo il sentimento come molto forte. La showgirl, che ha compiuto 44 anni lo scorso 15 luglio, ha condiviso questa esperienza personale senza entrare in dettagli specifici. La sua dichiarazione è arrivata dopo un periodo di attenzione sui social e sui media riguardo alla sua vita privata. La notizia ha suscitato reazioni tra i fan, alcuni dei quali hanno commentato positivamente.

Fresca dei suoi splendidi 44 anni festeggiati lo scorso 15 luglio e sempre in una forma fisica strepitosa, Aida Yespica torna a far parlare di sé e del suo privato con una rivelazione che ha spiazzato i fan. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, la showgirl venezuelana ha confessato per la prima volta di aver vissuto un amore travolgente e segreto con una donna, una collega del mondo dello spettacolo. Una relazione vissuta nella massima riservatezza che ha lasciato il segno, tanto che Aida ha ammesso senza filtri: "Ci ha unite un sentimento molto forte. In quel periodo ho davvero perso la testa". Una dichiarazione... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aida Yespica si confessa: "Ho amato una donna, ci ha unite un sentimento molto forte"

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Aida Yespica lascia tutti a bocca aperta: ha avuto una fidanzata famosissima, si tratta di una donna dello spettacoloAida Yespica ha rivelato di aver avuto una relazione con una donna molto nota nel mondo dello spettacolo.