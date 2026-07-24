In Oltrepò, una fabbrica produce milioni di sigarette al giorno con marchi contraffatti. Le sigarette vengono stoccate in un deposito nel Cremonese e destinate al mercato illecito campano. L’indagine ha portato al sequestro di grandi quantità di prodotti e all’identificazione di un traffico tra le due aree. Le forze dell’ordine hanno sequestrato le scorte e avviato controlli sul territorio per contrastare il fenomeno.

Sigarette con marchi contraffatti, prodotte in Oltrepò e stoccate in un deposito nel Cremonese, destinate al mercato illecito campano. Il traffico clandestino di bionde è stato scoperto dalla Guardia di finanza di Caserta e Frosinone, intercettando un furgone sospetto sull’A1 in direzione Napoli, fermato all’altezza di Cassino (Frosinone), che trasportava 50mila pacchetti di sigarette di contrabbando. Arrestato il conducente, i Finanzieri hanno avviato indagini per risalire alla provenienza del furgone e, ripercorrendo il percorso a ritroso, sono così arrivati al magazzino a Spino D’Adda e poi alla fabbrica abusiva a Campospinoso Albaredo. Un anonimo capannone lungo la Bronese, delle dimensioni di circa 5mila metri quadrati, dove sono stati trovati dodici ucraini e moldavi intenti alla lavorazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In Oltrepò la fabbrica delle “bionde“. Prodotti milioni di sigarette al giorno

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