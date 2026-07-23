Pavia scoperta fabbrica clandestina sigarette | ne produceva un milione al giorno

Le forze di polizia hanno trovato e smantellato una fabbrica clandestina di sigarette in provincia di Pavia, capace di produrre un milione di pacchetti al giorno. La struttura era collegata a un deposito in provincia di Cremona, dove venivano conservate le materie prime e il tabacco lavorato. L’indagine ha coinvolto i comandi di Caserta e Frosinone.

(LaPresse) – I finanzieri dei Comandi provinciali di Caserta e Frosinone hanno scoperto e smantellato una fabbrica clandestina di sigarette attiva nella provincia di Pavia, in grado di produrre milioni di sigarette al giorno, e un deposito in provincia di Cremona che serviva a stoccare il tabacco lavorato e le materie prime. L’operazione, sviluppata congiuntamente dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Caserta e dal Gruppo di Cassino (Frosinone), ha portato all’arresto di una persona e a 14 denunce in stato di libertà per contrabbando di tabacchi lavorati e contraffazione di marchi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Scoperta fabbrica clandestina di sigarette tra Pavia e Cremona (parte 3/3)

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