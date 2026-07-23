La Guardia di Finanza ha smantellato una fabbrica clandestina di sigarette in provincia di Pavia, che produceva milioni di unità ogni giorno. Sono state sequestrate anche le attrezzature e i materiali di un deposito logistico in provincia di Cremona, utilizzato per conservare tabacco lavorato e materie prime. Complessivamente, coinvolte 15 persone nell'operazione.

Un'imponente operazione della Guardia di Finanza ha portato allo smantellamento di una fabbrica clandestina di sigarette attiva in provincia di Pavia, capace di produrre milioni di sigarette al giorno, e di un deposito logistico in provincia di Cremona utilizzato per lo stoccaggio di tabacco lavorato e materie prime. Il bilancio del blitz è di un arresto, 14 persone denunciate e sequestri per un valore stimato di circa 5 milioni di euro. Dopo aver pedinato il mezzo, i finanzieri hanno deciso di procedere al controllo, scoprendo un carico di oltre 50mila pacchetti di sigarette di contrabbando, riportanti i marchi Marlboro e Winston, pronti per essere immessi sul mercato illegale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Fabbrica clandestina smantellata: produceva milioni di sigarette al giorno, 15 persone coinvolte

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