Una richiesta di 20 milioni di euro per allenare la nazionale italiana ha portato alla luce i guadagni di Pep Guardiola, stimati in milioni di euro nel corso della sua carriera. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di candidature per la panchina azzurra, con nomi come Ancelotti, Pirlo, Conte e Mancini. La selezione per la guida tecnica della nazionale è ancora in corso.

2026-07-24 07:15:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: Carlo Ancelotti è entrato a far parte del quartetto di candidati ad allenare la nazionale italiana che lo compone Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Antonio Conte E Roberto Mancini. Giovanni Malago Lo ha ammesso il presidente della Federcalcio italiana (FIGC). mantiene i colloqui con Guardiola per guidare la squadra italiana anche se ha avvertito che non è sicuro che l’operazione “andrà a buon fine”. Guardiola avrebbe chiesto 20 milioni per allenare l’Italia: quanti soldi ha guadagnato Pep in tutta la sua carriera?. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ l’allenatore spagnolo Avrebbe chiesto 20 milioni di euro l’anno una cifra che raddoppia la spesa prevista dalla Federazione Italiana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - In Italia si ricordano i milioni che Guardiola ha guadagnato in carriera dopo averne chiesti 20 per allenare l’azzurra

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