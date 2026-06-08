per allenare i tuoi muscoli dopo i 40 anni devi semplicemente smettere di pensare di averne ancora 20

Dopo i 40 anni, molte persone notano che i dolori muscolari durano più a lungo e che alcune articolazioni, come spalle e ginocchia, si fanno sentire anche dopo esercizi leggeri. È consigliato adattare gli allenamenti, evitando esercizi troppo intensi o rischiosi. Il corpo dà segnali di cambiamento e, rispetto al passato, è necessario modificare le routine per rispettare i limiti fisici.

Quale allenamento per i muscoli scegliere dopo i 40 anni quando il corpo inizia a mandare segnali che prima ignoravi? I dolori post allenamento durano più del previsto, la spalla ogni tanto si fa sentire e il ginocchio inizia a dare fastidio anche dopo esercizi semplici. Dopo i 40 il recupero rallenta, le articolazioni diventano più sensibili e i muscoli hanno bisogno di stimoli diversi. Per questo continuare ad allenarsi come a vent’anni spesso è l’errore più grande: per ottenere risultati servono più strategia, recupero e qualità dell’allenamento. Secondo uno studio della Scuola di Medicina di Stanford pubblicato sulla rivista Nature Ageing, l'invecchiamento avviene in due passaggi chiave: il primo a 44 anni circa, il secondo intorno ai 60 anni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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6 esercizi migliori da fare dopo i 40 anni | 50 anni per tutto il corpo

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