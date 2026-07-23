Guardiola ha guadagnato oltre 320 milioni di euro lordi in 17 stagioni di carriera, con un solo anno sabbatico. Attualmente chiede alla Figc 20 milioni di euro netti all’anno per allenare la nazionale italiana. È tra i tecnici più pagati in assoluto, posizionandosi tra i primi per guadagni totali nel settore.

Diciassette stagioni in panchina, un solo anno sabbatico e un guadagno lordo superiore ai 320 milioni di euro. Pep Guardiola chiede alla Figc 20 milioni netti all'anno per guidare la rinascita dell'Italia ma è certamente sul podio (se non sul gradino più alto di esso) tra i tecnici che hanno guadagnato di più in carriera. Ecco come si sono evoluti i suoi ingaggi dal 2008 ad oggi fino ad arrivare alla mostruosa cifra complessiva. Che non tiene conto di tutti i ricchi bonus incassati grazie agli innumerevoli trofei vinti. Quando, nel 2008, Pep Guardiola siede per la prima volta sulla panchina di una prima squadra (il Barcellona) arriva dall'avventura alla guida della seconda squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guardiola chiede 20 milioni alla Figc, ma quanto ha già guadagnato in carriera?

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