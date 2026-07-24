In fuga da Iran guerra e povertà | atterrano a Fiumicino 20 migranti tra cui 6 minori

Venti migranti, tra cui sei minori, sono atterrati ieri sera all’aeroporto di Fiumicino provenienti dall’Iran. Sono stati trasferiti attraverso i corridoi umanitari previsti da un protocollo firmato a marzo tra una ONG e il Ministero dell’Interno. I migranti hanno lasciato il paese a causa di guerra e povertà. Nessuna altra informazione è stata resa nota sulle loro identità o sulle condizioni di viaggio.

Fiumicino, 24 luglio 2026 – Sono arrivate nella serata di ieri all’aeroporto di Fiumicino 20 persone attraverso i corridoi umanitari previsti dal protocollo d’intesa siglato lo scorso marzo tra la Comunità di Sant’Egidio e il Ministero dell’Interno. Il gruppo è giunto con un volo di linea proveniente da Cipro ed è composto da persone in fuga dall’ Iran e da diversi Paesi africani, tra cui Repubblica Democratica del Congo, Camerun e Somalia. Tra i nuovi arrivati ci sono singoli e nuclei familiari, con sei minori, tra cui due bambini di pochi mesi. Dai campi profughi di Cipro all’accoglienza in Italia. Prima dell’arrivo in Italia, le persone hanno trascorso lunghi periodi nei campi profughi dell’isola di Cipro. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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