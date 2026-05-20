In Sicilia, circa 24.000 minori sono a rischio a causa di povertà e abbandono scolastico. Le statistiche mostrano che la situazione varia in base al codice postale, influenzando le possibilità di lavoro dei giovani. Le periferie delle città registrano tassi più elevati di studenti che lasciano gli studi, nonostante gli sforzi delle scuole. Le difficoltà economiche e sociali contribuiscono a questa situazione, rendendo complesso il percorso formativo nelle aree più svantaggiate.

? Punti chiave Come influisce il codice postale sul futuro lavorativo dei giovani siciliani?. Perché la scuola non riesce a fermare l'abbandono nelle periferie?. Quali soluzioni propone Save the Children per contrastare la povertà infantile?. Dove si concentrano i ragazzi che non studiano e non lavorano?.? In Breve A Palermo il 55,5% dei giovani in aree fragili è NEET a Catania il 57%. Dispersione scolastica alle medie al 23,6% a Palermo e 21,8% a Catania. Save the Children propone spazi socio-educativi in vista della biennale IMPOSSILE 2026. Povertà relativa nelle zone critiche al 68,1% a Catania e 63,8% a Palermo. Oltre 24mila minori vivono oggi in condizioni di vulnerabilità nelle aree più fragili di Palermo, Catania e Messina, secondo i dati della ricerca I luoghi che contano pubblicata da Save the Children. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia: 24mila minori in pericolo tra povertà e abbandono scolastico

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