Reggio Calabria | 1.000 minori in crisi tra povertà e abbandono scolastico
A Reggio Calabria, circa mille minori si trovano in condizioni di difficoltà legate a povertà e abbandono scolastico. Le famiglie in situazioni di disagio economico sono tra le cause principali dell’interruzione precoce del percorso scolastico tra gli studenti della zona. La dispersione scolastica coinvolge un numero consistente di giovani, influenzando non solo l’istruzione ma anche le opportunità future di questi ragazzi. La situazione evidenzia un problema diffuso che interessa molte fasce della popolazione locale.
? Punti chiave Come influisce la povertà familiare sul tasso di abbandono scolastico?. Perché la dispersione implicita colpisce così tanti studenti reggini?. Quali soluzioni propone Save the Children per i giovani Neet?. Come possono i nuovi presidi socio-educativi fermare l'esclusione sociale?.? In Breve Povertà relativa raggiunge il 42,7% nei nuclei familiari delle aree critiche reggine.. Incidenza Neet al 30,4% tra i giovani 15-29 anni nelle zone vulnerabili.. Dispersione implicita tocca il 21,9% degli studenti dell'ultimo anno delle medie.. Daniela Fatarella chiede presidi socio-educativi permanenti e rigenerazione urbana strutturale..... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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