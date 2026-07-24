in francia 140mila persone sono state evacuate per gli incendi

In Francia, circa 140.000 persone sono state evacuate a causa di incendi boschivi. Il ministro dell’Interno ha riferito che 110.000 di queste evacuazioni riguardano il dipartimento della Gironda, nel sud-ovest del paese, dove gli incendi sono in corso da mercoledì. La situazione riguarda anche altre aree, ma non sono stati forniti dettagli specifici. Non sono state segnalate vittime o danni strutturali immediati.

Il ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez ha detto che 110mila persone sono state evacuate nel dipartimento della Gironda, nel sudovest della Francia, a causa degli incendi in corso da mercoledì. A queste si aggiungono le oltre 30mila evacuate nel dipartimento delle Landes, a sud e molto vicino a quello della Gironda. Nuñez ha parlato di un «fenomeno senza precedenti». Ha spiegato che per via di un cambiamento del vento l’incendio si sta autoalimentando e ora si sta spostando verso l’area metropolitana di Bordeaux. Durante una conferenza stampa venerdì sera la prefetta della Nuova Aquitania e della Gironda, Sophie Brocas, ha detto che a breve altri otto comuni sulla traiettoria dell’incendio saranno evacuati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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