in bici a capo nord la sfida di andrea

Un ciclista di Montevarchi parteciperà alla NorthCape4000, una delle gare più impegnative al mondo. L’atleta sarà tra i partecipanti dell’edizione 2026, che prevede un percorso di circa 4.000 chilometri fino a Capo Nord. La competizione coinvolge centinaia di ciclisti e attraversa diverse nazioni, sfidando le capacità di resistenza e orientamento dei partecipanti. La partecipazione di un rappresentante locale segna un collegamento tra la città e questa sfida internazionale.

Ci sarà anche un po’ di Montevarchi tra i protagonisti della NorthCape4000, una delle più affascinanti e impegnative avventure ciclistiche al mondo. A rappresentare la città sarà Andrea Romei, iscritto ufficialmente all’edizione 2026 dell’evento che porterà centinaia di ciclisti a percorrere 4.000 chilometri in sella alla propria bicicletta fino a Capo Nord, in Norvegia. L’avventura inizierà domani a Rovereto, dove è in programma il briefing con gli organizzatori prima della partenza ufficiale. Da lì Romei affronterà un viaggio attraverso otto Paesi, con destinazione il punto più settentrionale d’Europa raggiungibile su strada. Più che una competizione, la NorthCape4000 viene definita dagli stessi organizzatori come una grande avventura umana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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