In bici da Manchester alle Marche per registrare un disco | la storia di Andrea arriva a Omegna

Domenica 24 maggio, alle ore 20, presso lo spazio culturale Mastronauta di Omegna, si terrà la prima presentazione nel Verbano-Cusio-Ossola del documentario “Cycling Soundtrack” e del libro “Contro Vento”. La manifestazione racconta la storia di Andrea, che ha percorso in bicicletta da Manchester alle Marche per registrare un album musicale. L’evento affronta i temi del viaggio, della musica e della passione per la bici, offrendo uno sguardo sulla loro combinazione attraverso questa narrazione.

Domenica 24 maggio alle ore 20 lo spazio culturale Mastronauta di Omegna ospiterà la prima presentazione nel Vco del docu-film “Cycling Soundtrack” e del libro "Contro Vento". L’incontro, a ingresso libero, vedrà la partecipazione del musicista e protagonista del progetto Andrea Gobbi e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Andrea Agostini e la doppia carica in Fondazione Marche Cultura. Andrea Nobili (Avs): «Serve chiarezza»Anche se solo per un breve periodo di tempo la stessa persona è presidente e direttore dell'ente.

Andrea Agostini e il doppio incarico in Fondazione Marche Cultura, arriva il ricorso all'AnacANCONA – Andrea Nobili di Alleanza Verdi Sinistra e Maurizio Mangialardi del Partito Democratico hanno deciso di presentare ricorso all’Anac in...

Il più grande allenatore di tutti i tempi lascia il Manchester City Il grande sogno di Giovanni Malagò per la panchina dell'Italia è Pep Guardiola Un sogno che sembra impossibile sotto ogni punto di vista. Malagò ha già (da tempo) aperto i colloqui con Massi x.com

Com'è andare in bicicletta in posti come Sutton / Croydon rispetto al centro città? reddit