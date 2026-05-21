Andrea Painini è stato rieletto per la terza volta a capo di Confesercenti Milano
Andrea Painini è stato riconfermato alla guida di Confesercenti Milano per la terza volta consecutiva. La decisione è stata presa dall'assemblea dell’associazione, che rappresenta le imprese di vari settori tra cui commercio, turismo, artigianato e piccola industria. La nomina si è svolta nel rispetto delle procedure interne dell’organizzazione e senza contestazioni ufficiali. Painini continuerà a ricoprire il ruolo di presidente dell’associazione, che riunisce le imprese locali di diverse categorie.
Andrea Painini è stato rieletto per la terza volta consecutiva alla guida di Confesercenti Milano, l’associazione che rappresenta le piccole medie imprese attive nel commercio, turismo, artigianato e piccola industria. L’elezione è avvenuta nella giornata di mercoledì 20 maggio presso la Sala. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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