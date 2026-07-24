In azione nel fortino di via Saponaro Liberati 4 alloggi tre denunciati

Da ilgiorno.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel quartiere di via Saponaro, le forze dell’ordine sono intervenute per liberare quattro alloggi occupati illegalmente. Durante l’operazione sono stati denunciati tre individui per invasione di terreni o edifici. Sono stati rimossi sette tonnellate di rifiuti abbandonati nell’area. L’intervento ha portato alla liberazione degli spazi occupati e alla bonifica dell’area.

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Quattro alloggi liberati, tre persone denunciate per invasione di terreni o edifici e 7 tonnellate di rifiuti rimosse: è il bilancio di un intervento interforze, deciso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, andato in scena ieri mattina nel condominio Aler di via Saponaro 1A a Gratosoglio, dove dieci giorni fa un diciannovenne marocchino era stato ferito alla caviglia con un colpo di arma da fuoco, esploso da un gruppo di persone arrivate nella notte a volto coperto. Una situazione che ha esasperato ancora di più gli animi dei cittadini dei palazzi attorno, che da tempo denunciavano una "situazione fuori controllo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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