Quattro alloggi occupati sono stati sgomberati questa mattina nelle case Aler di via Saponaro al Gratosoglio. Polizia locale, carabinieri e polizia di Stato sono intervenuti congiuntamente, allontanando e denunciando cinque persone ritenute abusivi. L’operazione ha visto l’impiego di diversi mezzi delle forze dell’ordine sul luogo. Nessun altro dettaglio relativo ai motivi o alle circostanze dell’intervento è stato comunicato.

Milano, 23 luglio 2026 – Polizia locale, carabinieri e polizia di Stato. Sono intervenuti tutti e tre i corpi, in supporto uno all’altro, questa mattina nelle case Aler di via Saponaro al Gratosoglio. L’intervento di agenti e carabinieri era finalizzato a garantire le necessarie condizioni di sicurezza per l’ennesimo intervento di bonifica. https:www.ilgiorno.itmilanocronacavia-saponaro-terrore-blitz-armato-noi-ostaggi-olxmf9jn Il censimento . A operare, infatti, il personale di Aler assieme ai servizi sociali del Comune di Milano e dell’ Amsa. Obiettivo raggiunto: lo sgombero di quattro appartamenti occupati abusivamente e l’allontanamento dei suoi “inquilini” che non avevano alcun diritto a occupare quegli alloggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Polizia, carabinieri e mezzi dell’Amsa nelle case Aler di via Saponaro: sgomberati 4 alloggi occupati, allontanati e denunciati 5 abusivi

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