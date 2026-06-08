Durante un controllo nella movida nel Sannio, un parcheggiatore abusivo è stato sanzionato, mentre tre giovani sono stati denunciati per droga. Sono state sequestrate somme di denaro a un uomo di 40 anni, e la sua patente è stata ritirata. Inoltre, sono stati trovati e sequestrati oltre 13 grammi di sostanza stupefacente.

Nel capoluogo sannita, i militari hanno intensificato i controlli nelle aree maggiormente frequentate dalla movida, con particolare attenzione al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Nel corso del servizio è stato individuato e sanzionato amministrativamente un 40enne di Benevento, già noto alle Forze dell’Ordine, sorpreso mentre esercitava abusivamente l’attività di parcheggiatore. Un’attività capillare, quella svolta dai Carabinieri, finalizzata non solo alla repressione delle violazioni, ma soprattutto alla prevenzione di comportamenti che mettono a rischio l’incolumità degli utenti della strada. Durante il servizio, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di un veicolo parcheggiato lungo la strada, al cui interno si trovavano tre giovani, due dei quali minorenni. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Movida nel Sannio, parcheggiatore abusivo sanzionato e tre giovani denunciati per droga

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