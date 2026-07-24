Nel pomeriggio di ieri, a Pietrelcina, i Carabinieri hanno fermato un’auto condotta da un uomo di 42 anni. Durante il controllo, è stato trovato un manganello telescopico di 48 centimetri all’interno del veicolo. L’uomo è stato denunciato per il possesso dell’arma. L’auto è stata sottoposta a sequestro. La presenza dell’arma è stata verificata dai militari durante un servizio di vigilanza di routine.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel pomeriggio di ieri, a Pietrelcina, intorno alle ore 18.45, i Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un servizio di vigilanza del territorio, hanno fermato un’autovettura condotta da un 42enne del posto. L’atteggiamento particolarmente nervoso mostrato dall’automobilista ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere a una perquisizione personale e veicolare. Nel corso del controllo, all’interno dell’auto è stato rinvenuto un manganello telescopico in ferro che, una volta esteso, raggiungeva una lunghezza complessiva di 48 centimetri. Al termine degli accertamenti, il 42enne è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - In auto con un manganello telescopico di 48 centimetri: scatta la denuncia

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