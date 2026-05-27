Como auto senza assicurazione fermata in viale Recchi | dentro droga sette coltelli e un manganello telescopico

Nella notte, un'auto senza assicurazione è stata fermata in viale Recchi a Como. All’interno sono stati trovati sette coltelli, un manganello telescopico e sostanze stupefacenti. La vettura è stata sottoposta a sequestro, e gli oggetti trovati sono stati confiscati. Nessuna persona è rimasta ferita. La polizia ha avviato le procedure di verifica e denuncia.

Un’auto senza assicurazione fermata nella notte in viale Recchi, a Como, e all’interno sette coltelli, un bastone estensibile e sostanze stupefacenti. È quanto scoperto dalla polizia locale durante un controllo del territorio effettuato tra il 26 e il 27 maggio 2026.L’auto procedeva con andatura. 🔗 Leggi su Quicomo.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Novità sulle assicurazioni auto e moto!

Notizie e thread social correlati

Senza patente né assicurazione, nascondeva droga e un coltello in auto: denunciato a LuccaDurante un normale controllo stradale a Lucca, gli agenti hanno fermato un veicolo senza patente e assicurazione.

Alatri, in auto con coltelli, droga e una pistola senza tappo rosso: denunciati tre giovaniDurante un normale servizio di controllo, tre giovani sono stati denunciati dopo essere stati trovati in auto con coltelli, droga e una pistola priva...

Temi più discussi: Auto esposte per strada senza assicurazione: sequestri e sanzioni per oltre 4.000 euro; Auto senza assicurazione lasciate in un'area pubblica: sanzioni e sequestri a Capaccio; Como, oltre 5.800 multe e 115 incidenti in due mesi: i dati della Polizia Locale di Como; Maxi controlli della polizia locale a Como: 22 ubriachi al volante, 115 incidenti e 108 patenti ritirate in due mesi.

Auto esposte per strada senza assicurazione: sequestri e sanzioni per oltre 4.000 euroUna concessionaria di Latiano è stata multata dai carabinieri per commercio abusivo su pubblica via e mancanza di copertura assicurativa ... brindisireport.it

Controlli della polizia locale, quattro auto senza assicurazione. Scatta anche il sequestro per altri due veicoliPORTO SANT'ELPIDIO - L’ accertamento di tali violazioni, frutto della continua attività di controllo su strada, è uno strumento di tutela per la sicurezza della circolazione – commenta il comandante ... cronachefermane.it