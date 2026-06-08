Landriano nel parcheggio del fast-food col manganello telescopico | 24enne denunciato

Notizia in breve

Un giovane di 24 anni è stato denunciato dai carabinieri nel parcheggio di un fast-food a Landriano dopo aver mostrato un manganello telescopico. La vicenda è avvenuta il 8 giugno 2026. I militari hanno sequestrato l’arma e proceduto con la denuncia. Non ci sono altre persone coinvolte e nessun ferito. La vicenda si è conclusa con la segnalazione all’autorità giudiziaria.