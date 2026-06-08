Landriano nel parcheggio del fast-food col manganello telescopico | 24enne denunciato
Un giovane di 24 anni è stato denunciato dai carabinieri nel parcheggio di un fast-food a Landriano dopo aver mostrato un manganello telescopico. La vicenda è avvenuta il 8 giugno 2026. I militari hanno sequestrato l’arma e proceduto con la denuncia. Non ci sono altre persone coinvolte e nessun ferito. La vicenda si è conclusa con la segnalazione all’autorità giudiziaria.
Landriano (Pavia), 8 giugno 2026 - Va al fast-food con un manganello telescopico, 24enne denunciato dai carabinieri. I militari della Stazione di Landriano, della Compagnia di Pavia, erano impegnati in un consueto servizio di pattugliamento per il controllo del territorio, con l'attenzione rivolta in particolare ai "luoghi di aggregazione giovanile", come spiegato nel comunicato stampa diramato dall'Arma oggi, lunedì 8 giugno. Un'attività volta a prevenire episodi violenti e uso di armi come coltelli, tirapugni o appunto manganelli telescopici, purtroppo spesso trovati a giovani, anche incensurati. Nel transitare nel parcheggio del fast-food, i carabinieri hanno notato il gruppetto di ragazzi e in particolare, all'avvicinarsi dell'auto di servizio, uno di loro ha lasciato trasparire un evidente stato di agitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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