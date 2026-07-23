Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge sull’imputabilità dei minori, confermando che l’età rimane a 14 anni e che non sono state previste pene più severe. Secondo il ministro della Giustizia, la criminalità minorile è in crescita sia in numero che in gravità.

Roma, 23 lug. (askanews) -"La criminalità minorile è in aumento sia quantitativamente che qualitativamente. Non abbiamo abbassato l'età per l'imputabilità della persona, che rimane quella dei 14 anni e non abbiamo inasprito le pene. La novità riguarda la presunzione di imputabilità". Così il ministro della giustizia, Carlo Nordio, in merito al ddl approvato dal Cdm. "Oggi la imputabilità del minore deve essere accertata positivamente caso per caso, perché vi è una sorta di presunzione di non imputabilità, cioè di incapacità di intendere e di volere da parte del giovane tra i 14 e 18 anni - ha detto ancora il guardasigilli - con... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ok da Cdm a ddl su imputabilità minori, Nordio: non abbassa l'età

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