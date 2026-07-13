L’Ue prepara la stretta sull’accesso dei minori ai social Von der Leyen | Fisseremo un’età minima basta algoritmi predatori

La Commissione europea prevede di proporre, dopo l’estate, nuove regole per limitare l’accesso dei minori ai social media, includendo una soglia di età minima. La presidente della Commissione ha annunciato che si agirà contro gli algoritmi predatori e per proteggere i giovani online, accelerando il processo di regolamentazione. La proposta mira a rafforzare i controlli e a limitare l’uso dei social da parte di utenti minorenni.

La Commissione europea accelera sulla tutela dei minori online. «Dopo l’estate» presenterà una proposta per regolamentare l’accesso ai social media. L’obiettivo? Fissare un’ età minima. «Noi in Europa crediamo che siano i genitori a crescere i nostri figli, non algoritmi predatori», ha detto Ursula von der Leyen presentando le linee guida del panel di esperti. «Quello su cui siamo d’accordo – prosegue – è che debba esserci un limite di età a partire dalla quale i bambini possano iscriversi». Le conseguenze dei social per i minori. Secondo la presidente della Commissione, «lo status quo non è più sostenibile» e lascia alle grandi piattaforme «un accesso senza restrizioni ai minori», con conseguenze in termini di dipendenza, disagio psicologico ed esposizione a contenuti dannosi. 🔗 Leggi su Open.online

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UNDER 16 FUORI DAI SOCIAL: SVOLTA UK

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