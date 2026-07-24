Imputabilità minori Meloni | ' Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche se minorenne'

Da scuolalink.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha approvato un disegno di legge sull'imputabilità dei minori tra 14 e 18 anni. La legge non riduce l’età minima per essere processati, ma modifica le modalità di valutazione sulla capacità di intendere e di volere del minore. La modifica riguarda il modo in cui il giudice esamina questa capacità nel processo, senza alterare i limiti di età stabiliti.

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Il governo ha approvato un disegno di legge che tocca un tema delicato: l'imputabilità minori nella fascia tra i 14 e i 18 anni. Il testo non abbassa l'età minima per essere processati, ma cambia il modo in cui il giudice valuta la capacità di intendere e di volere. La misura, già ribattezzata dalle opposizioni ddl anti-maranza, ha aperto un confronto acceso tra maggioranza e minoranza.Imputabilità minori, cosa prevede il testo del governoIl punto centrale riguarda l'articolo 98 del codice penale. Fino a oggi il giudice doveva accertare caso per caso se il ragazzo fosse in grado di comprendere il valore delle proprie azioni. In mancanza di quella prova, l'imputabilità veniva esclusa. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Minori imputabili da 14 anni, Meloni: Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche i minorenni

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Minori, dal governo nuove norme anti-maranza. Meloni: «Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne»Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che modifica le norme sull’imputabilità dei minori, senza cambiare l’età minima.

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