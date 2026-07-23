Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che modifica le norme sull’imputabilità dei minori, senza cambiare l’età minima. La proposta prevede che anche i minorenni responsabili di reati gravi possano essere imputati e rispondere delle proprie azioni. La premier ha dichiarato che chi sbaglia deve essere chiamato a risponderne, indipendentemente dall’età.

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che modifica le norme sull’imputabilità dei minori. Il testo non interviene sull’età, che resta fissata a 14 anni, né sulle pene, ma sul principio di responsabilità: oggi l’imputabilità di un minore tra i 14 e i 18 anni va dimostrata, perché si presume una sua incapacità di intendere e di volere; con la modifica si partirà dal presupposto che il minore è capace di intendere e di voler per poi dimostrare, eventualmente, il contrario. «Prima si presumeva l’incapacità, oggi si presume la responsabilità», ha spiegato la premier Giorgia Meloni in un video postato sui social, nel quale illustra la norma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Minori, dal governo nuove norme anti-maranza. Meloni: «Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne»

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