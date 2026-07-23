Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che modifica le norme sull'imputabilità dei minori. La legge stabilisce che i giovani che commettono reati devono assumersi le proprie responsabilità. La premiata parlante ha commentato che chi sbaglia deve pagare, sottolineando la volontà di rafforzare le conseguenze legali per i minori autori di reati. La proposta ora passa all'esame delle commissioni parlamentari.

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che "cambia le regole" sull'imputabilità dei minori. "Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne", spiega la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su X. "Il nostro ordinamento prevede, attualmente, che un minore tra i 14 e i 18 anni risponda del reato solo se un giudice accerta che fosse capace di intendere e di volere. Con questo provvedimento, quella capacità si presume sempre. Significa - aggiunge - che si potrà ancora dimostrare il contrario davanti a un giudice, ma il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Via libera a ddl su imputabilità minori. Meloni: "Chi sbaglia paga"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dal Cdm via libera al ddl sull’imputabilità dei minori. Giorgia Meloni: “Chi sbaglia paga”Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge sulla presunzione di imputabilità dei minori.

Nuova stretta anti-maranza, cambiano le regole sull'imputabilità dei minori. Meloni: «Chi sbaglia paga». Ira delle opposizioniIl governo ha approvato una nuova legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori.

Temi più discussi: Accelera il ddl Piscine, 'verso via libera in Commissione Affari sociali'; Ddl Piscine, stretta in arrivo: verso il via libera della Commissione della Camera; Autonomia differenziata, ok Senato a pre-intese: protesta opposizioni; Cdm, via libera al nuovo ddl Sicurezza. Piantedosi: Fermo preventivo esteso anche ai minori durante la movida, a farlo potrà essere anche la polizia locale.

Energia e Politica - Ddl concorrenza, via libera alla riforma carburanti: Un contributo fino a 60mila euro, nella misura massima del 50% delle spese sostenute, per i titolari di impianti di distribuzione del carburante che… dlvr.it/TTgkzW staffettaonline.com x.com

Ddl anti-maranza, via libera del governo. Cosa cambia: minori imputabili da 14 anni. Meloni: Chi delinque paga. Ira dell’opposizioneIl Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge che presuppone che chi delinque a partire dai 14 anni sia capace di intendere e di volere ... quotidiano.net

Dal Cdm via libera al ddl sull’imputabilità dei minori. Giorgia Meloni: Chi sbaglia pagaLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il ministro della Giustizia Carlo Nordio (Foto ... msn.com

Ddl caccia, che ne pensate? (Soprattutto cacciatori) reddit