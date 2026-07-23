Norma anti-maranza il Governo cambia le regole su minori e imputabilità | Chi sbaglia deve rispondere Le opposizioni attaccano

Da gazzettadelsud.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Governo ha approvato una nuova norma che modifica le regole sull'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. La legge stabilisce che chiunque commetta un reato deve rispondere delle proprie azioni, partendo dal presupposto che la capacità di intendere e di volere del minorenne si presume fino a prova contraria. Le opposizioni criticano la misura, contestando la modifica delle norme sulla responsabilità penale dei giovani.

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«La capacità di intendere e di volere» del minorenne che commette un reato «si presume fino a prova contraria». Il Governo vara una nuova norma contro la criminalità minorile e cambia le regole sull'imputabilità dei ragazzi dai 14 ai 18 anni. Finora il giudice doveva, infatti, accertare caso per caso se il minorenne fosse capace di intendere e di volere, con il disegno di legge approvato nel pomeriggio dal Consiglio dei ministri ora «viene invertito l'onere della prova». «Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne» afferma in un videomessaggio la premier Giorgia Meloni, commentando il provvedimento che non sarà immediatamente operativo, ma andrà approvato dal Parlamento. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Nuova stretta anti-maranza, cambiano le regole sull'imputabilità dei minori

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