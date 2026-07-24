Imputabilità dei minori | il CNDDU chiede garanzie costituzionali e prevenzione educativa

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che modifica l'articolo 98 del Codice penale, riaccendendo il confronto sull’imputabilità dei minori. Il CNDDU chiede che siano garantiti principi costituzionali e che vengano adottate misure di prevenzione educativa. La proposta di legge solleva discussioni sulla responsabilità penale e sulle modalità di intervento per i minori coinvolti in reati. La normativa in discussione riguarda anche le procedure giudiziarie e le eventuali sanzioni applicabili.

Il tema dell'imputabilità dei minori torna al centro del dibattito pubblico dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che modifica l'articolo 98 del Codice penale. Il testo passerà ora all'esame del Parlamento. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), presieduto da Romano Pesavento, chiede un confronto ampio e prudente, capace di tenere insieme sicurezza dei cittadini, tutela delle vittime e funzione educativa della giustizia.Imputabilità dei minori, cosa prevede il nuovo testoLa soglia resta quella dei quattordici anni. Nessun abbassamento, quindi. La novità riguarda il modo in cui si accerta la maturità di chi ha già compiuto quattordici anni. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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