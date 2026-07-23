Il CNDDU ha richiesto maggiore coerenza nelle norme riguardanti la dignità della persona e la tutela dei minori, in risposta alle linee guida di European Athletics e EBU. La organizzazione sottolinea che il principio di dignità deve essere mantenuto in ogni aspetto, garantendo un equilibrio tra rappresentazione mediatica, libertà di espressione e interesse superiore del minore. La richiesta mira a chiarire l’applicazione uniforme delle norme in diversi ambiti.

Il CNDDU interviene sul dibattito relativo alle linee guida di European Athletics ed EBU e ribadisce che la dignità della persona è un principio unitario, che impone coerenza applicativa tra rappresentazione mediatica, libertà di espressione e superiore interesse del minore.Dignità della persona, tutela dei minori e rappresentazione mediatica: serve coerenza nell'applicazione dei principi costituzionaliIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani prende atto del dibattito sviluppatosi attorno alle recenti linee guida predisposte da European Athletics e dalla European Broadcasting Union (EBU), finalizzate a orientare... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Dignità della persona e tutela dei minori: il CNDDU chiede coerenza normativa

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