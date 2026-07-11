A Loreto si è verificato un femminicidio, attirando l'attenzione sulla violenza di genere. Il CNDDU ha chiesto un intervento più incisivo nelle scuole, sottolineando l'importanza di un’azione coordinata per prevenire episodi simili. La questione ha riacceso il dibattito sulla tutela dei diritti e sulla responsabilità delle istituzioni scolastiche nel promuovere una cultura di rispetto.

Il recente femminicidio consumatosi a Loreto ha riaperto il dibattito sulla tutela dei diritti fondamentali. Il CNDDU evidenzia la necessità di un'azione coordinata per contrastare la violenza di genere, ponendo l'istituzione scolastica come pilastro per la prevenzione culturale.Femminicidio di Loreto, uccisa una giovane madre: rilanciato il ruolo della scuola nella prevenzioneIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profondo cordoglio per la tragica morte di Luigia Fortunato, trentatreenne, madre di un bambino di sette anni, uccisa nella propria abitazione di Loreto dall'ex compagno. Secondo le prime risultanze investigative, il delitto si sarebbe consumato al culmine di un conflitto legato all'esercizio della responsabilità genitoriale. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Femminicidio a Loreto: il CNDDU chiede una svolta educativa nelle scuole

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