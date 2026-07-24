«Per Carlo Nordio, ministro della Giustizia, “si parte dal presupposto che una persona che commette reato a 16 anni sia presumibilmente cosciente di quello che fa.”. Qui sta il punto: purtroppo - e dico purtroppo - la maggior parte dei ragazzi che incontro al Beccaria non è affatto cosciente della gravità dei reati commessi e continuo a dubitare che la carcerazione o misure più restrittive siano efficaci nel percorso di crescita e di consapevolezza di questi ragazzi. Basta restare ad ascoltare molti degli adolescenti con procedimenti penali per capire come questa consapevolezza non sia affatto reale. Sono figli della povertà educativa oltre che di quella economica, sono figli che purtroppo non sono cresciuti dentro un sistema valoriale di cittadinanza e di legalità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Imputabilità dei minori, Don Claudio Burgio, cappellano al Beccaria : «Non basta dire “chi sbaglia paga”. Per affrontare un vuoto giovanile dobbiamo cominciare noi adulti a dare l'esempio»

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