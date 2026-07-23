Nuova stretta anti-maranza cambiano le regole sull' imputabilità dei minori Meloni | Chi sbaglia paga Ira delle opposizioni

Notizia in breve

Il governo ha approvato una nuova legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori. La normativa prevede sanzioni più severe per chi commette reati e mira a responsabilizzare i giovani. La premier ha dichiarato che chi sbaglia deve assumersi le proprie responsabilità. Le opposizioni hanno espresso forte disappunto, criticando la mancanza di un approccio rieducativo. La legge entrerà in vigore nelle prossime settimane.