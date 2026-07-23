Nuova stretta anti-maranza cambiano le regole sull' imputabilità dei minori Meloni | Chi sbaglia paga Ira delle opposizioni

Da ilmessaggero.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha approvato una nuova legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori. La normativa prevede sanzioni più severe per chi commette reati e mira a responsabilizzare i giovani. La premier ha dichiarato che chi sbaglia deve assumersi le proprie responsabilità. Le opposizioni hanno espresso forte disappunto, criticando la mancanza di un approccio rieducativo. La legge entrerà in vigore nelle prossime settimane.

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«Oggi il governo ha approvato un provvedimento che cambia le regole sull'imputabilità dei minori», una norma che «colpisce soprattutto chi crede di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i proprio affari ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video pubblicato sui social mentre a Palazzo Chigi è in corso una conferenza stampa dei ministri dopo il Cdm. Le nuove regole, cosa cambia «Comincio da un principio che stiamo cercando di affermare in ogni ambito», spiega la premier: «Chi... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Nuova stretta anti-maranza, cambiano le regole sull'imputabilità dei minori

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