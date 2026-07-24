imprese storiche sono sedici nella provincia

Sedici imprese storiche sono state identificate nella provincia. La più antica è il Pastificio di Chiavenna, fondato nel 1898, mentre la più recente, pur avendo oltre cento anni, si trova a Villa di Tirano ed è la Fratelli Magro, specializzata in falegnameria e carpenteria metallica.

Il più datato è il Pastificio di Chiavenna, fondato nel 1898, mentre la realtà relativamente più giovane, sebbene abbia superato il secolo, è a Villa di Tirano: la Fratelli Magro che unisce falegnameria e carpenteria metallica. Tra questi due estremi, si trovano Andreani, edilizia e finiture d’interno (1903); la fu Banca Popolare di Sondrio (1871); la mitica bottega dei Fratelli Ciapponi (1883) di Morbegno; la Distilleria Peloni di Bormio (1875) e altre dieci ancora. In tutto sono 16 le imprese della provincia (dieci fondate nella seconda metà del 1800) che, potendo vantare 100 anni di attività imprenditoriale ininterrotta nello stesso settore, sono iscritte al Registro nazionale delle imprese storiche che ne conta 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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