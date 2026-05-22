Le botteghe e imprese storiche di Napoli | quali sono i locali che custodiscono i pezzi di memoria della città

A Napoli, esistono locali e botteghe che rappresentano testimonianze di lunga data, segnando la storia della città. Per preservare questa eredità, il Comune ha istituito un albo cittadino dedicato alle attività storiche, con l’obiettivo di tutelarle e promuoverle. Questa iniziativa mira a riconoscere pubblicamente quei locali che, da anni, contribuiscono con il loro operato a mantenere vivo il patrimonio cittadino. La lista comprende esercizi di diverso tipo, tutti con una presenza radicata nel tessuto urbano di Napoli.

Ci sono luoghi e locali che custodiscono pezzi di memoria collettiva di una città. Per questo motivo, con l’istituzione dell’albo cittadino degli Esercizi e delle Botteghe storiche, il Comune di Napoli ha inteso tutelare, promuovere e valorizzare quelle attività con un forte radicamento urbano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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