L’Inter ha vinto 16-0 la prima amichevole della stagione contro l’SV Aasen, formazione di sesto livello del calcio tedesco. Esposito ha segnato cinque gol, attribuendosi un paragone con un ex attaccante del club. La partita ha rappresentato il primo impegno pre-season dei nerazzurri, che hanno ottenuto un risultato netto contro una squadra di categoria inferiore.

Prima partita della pre-season dell’Inter e prima vittoria convincente, per quanto ovviamente l’avversario non fosse comunque indicativo: i Campioni d’Italia sono scesi in campo contro l’SV Aasen, formazione del Baden-Wurttemberg che milita nel campionato di sesto livello del calcio tedesco. Un primo test per testare la condizione dei nerazzurri dopo questi primi giorni nel ritiro di Donaueschingen: l’amichevole si è conclusa con il risultato di 16-0 per l’Inter. Il miglior marcatore della gara è stato Pio Esposito con cinque gol, a cui si aggiungono la tripletta di Luka Topalovic, le doppiette di Davide Frattesi, Andy Diouf e Jamal Iddrissou e le reti di Mattia Mosconi e Federico Dimarco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Sedici gol per iniziare la stagione: l’Inter travolge l’SV Aasen nella prima amichevole. Esposito ne segna 5: “Io come Milito? Sono Pio”

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