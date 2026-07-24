Immissioni in ruolo docenti 2026 27 in alcune regioni cambia la suddivisione dei posti dopo rinunce ed esaurimento graduatorie ridistribuzione Lombardia

Per l'anno scolastico 202627, il numero di posti autorizzati per le assunzioni di docenti è di 46.642. In alcune regioni, come la Lombardia, la distribuzione dei posti cambia a causa di rinunce e esaurimento delle graduatorie, portando a una ridistribuzione delle assunzioni. Sono stati pubblicati avvisi e sono stati definiti i turni di nomina per le assunzioni. La ripartizione dei posti avviene secondo le modalità operative stabilite dal ministero.

Il contingente autorizzato dal MEF per le assunzioni del personale docente dell'a.s. 202627 è di 46.642 posti. Ecco le modalità operative per la distribuzione dei posti, gli Avvisi, i turni di nomina. Fino alla presa di servizio del 1° settembre. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202627, in alcune regioni cambia la suddivisione dei posti dopo rinunce ed esaurimento graduatorie ridistribuzione Lombardia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Organici, immissioni in ruolo, sostegno ed elenchi regionali: facciamo il punto

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