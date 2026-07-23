Immissioni in ruolo docenti 2026 27 suddivisione per regione e classe di concorso ridistribuzione Umbria dopo esiti turno 1 e rinunce

Da orizzontescuola.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per l’anno scolastico 202627, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato l’assunzione di 46.642 docenti. La distribuzione dei posti avverrà attraverso avvisi e turni di nomina, con modalità operative specifiche per ogni regione e classe di concorso. La regione dell’Umbria ha subito una ridistribuzione dei posti dopo il primo turno e le rinunce. I dettagli sulla distribuzione regionale e le classi di concorso saranno comunicati attraverso i canali ufficiali.

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Il contingente autorizzato dal MEF per le assunzioni del personale docente dell'a.s. 202627 è di 46.642 posti. Ecco le modalità operative per la distribuzione dei posti, gli Avvisi, i turni di nomina. Fino alla presa di servizio del 1° settembre. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202627, suddivisione per regione e classe di concorso ridistribuzione Umbria dopo esiti turno 1 e rinunce. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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