Immissioni in ruolo docenti 2026 27 suddivisione per regione e classe di concorso ridistribuzione Umbria dopo esiti turno 1 e rinunce

Notizia in breve

Per l’anno scolastico 202627, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato l’assunzione di 46.642 docenti. La distribuzione dei posti avverrà attraverso avvisi e turni di nomina, con modalità operative specifiche per ogni regione e classe di concorso. La regione dell’Umbria ha subito una ridistribuzione dei posti dopo il primo turno e le rinunce. I dettagli sulla distribuzione regionale e le classi di concorso saranno comunicati attraverso i canali ufficiali.