Immissioni in ruolo docenti 2026 27 46.642 posti Suddivisione per regione e classe di concorso parziale rettifica Lombardia

Notizia in breve

Per l'anno scolastico 202627 sono stati autorizzati 46.642 posti per le assunzioni di docenti. La distribuzione delle posizioni avverrà suddividendo i posti tra le diverse regioni e classi di concorso seguendo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sono previsti avvisi pubblici e turni di nomina per le assunzioni. La ripartizione dettagliata per regione e materia sarà comunicata successivamente.