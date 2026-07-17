Immissioni in ruolo docenti 2026 27 46.642 posti Suddivisione per regione e classe di concorso parziale rettifica Lombardia
Per l'anno scolastico 202627 sono stati autorizzati 46.642 posti per le assunzioni di docenti. La distribuzione delle posizioni avverrà suddividendo i posti tra le diverse regioni e classi di concorso seguendo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sono previsti avvisi pubblici e turni di nomina per le assunzioni. La ripartizione dettagliata per regione e materia sarà comunicata successivamente.
Il contingente autorizzato dal MEF per le assunzioni del personale docente dell'a.s. 202627 è di 46.642 posti. Ecco le modalità operative per la distribuzione dei posti, gli Avvisi, i turni di nomina. Fino alla presa di servizio del 1° settembre. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202627, 46.642 posti. Suddivisione per regione e classe di concorso parziale rettifica Lombardia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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