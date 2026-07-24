Roberto Bolle, ballerino di 51 anni, ha ricevuto una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Ha dichiarato che si tratta di un sogno che si realizza e si è detto profondamente emozionato. La cerimonia si è svolta a Milano il 24 luglio 2026.

Milano, 24 luglio 2026 – "Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni. Fino al giorno in cui diventano realtà”. Parola di Roberto Bolle, 51 anni, che avrà una stella sulla Walk of fame di Hollywood. Il danzatore è stato inserito dalla Camera di Commercio di Los Angeles tra i 32 premiati della Classe 2027 nella categori a Live TheatreLive Performance. “ Entrare a far parte della Hollywood Walk of Fame Classe 2027 è uno di quei momenti - ha commentato Bolle, senza nascondere la sua gioia -. Un riconoscimento che mi emoziona profondamente e che considero tra i più importanti della mia vita e della mia carriera”. Roberto Bolle e Joan Thiele Una carriera incredibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Immenso Roberto Bolle, entra nella Walk of Fame: “Questa stella un sogno che si realizza. Sono profondamente emozionato”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roberto Bolle conquista la Stella sulla Walk of Fame: “Un sogno che si avvera”Nel 2027, il nome di Roberto Bolle sarà inserito sulla Walk of Fame di Hollywood.

“Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni”: Roberto Bolle conquista la stella sulla Hollywood Walk of Fame. È il primo ballerino italiano a ricevere questo riconoscimentoRoberto Bolle riceverà nel 2027 una stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria Live Theatre/Live Performance.

Si parla di: Torna in Arena Roberto Bolle and Friends.

Immenso Roberto Bolle, entra nella Walk of Fame: Questa stella un sogno che si realizza. Sono profondamente emozionatoIl danzatore, ballerino-simbolo della Scala di Milano, è stato inserito dalla Camera di Commercio di Los Angeles tra i 32 premiati della Classe 2027 nella categoria Live Theatre/Live Performance. Un a ... ilgiorno.it

Cerimonia di chiusura Olimpiadi, immenso Roberto Bolle: Dalla Scala all’Arena di Verona, un cerchio che si chiudeNonostante Bolle sia abituato a palcoscenici di assoluto prestigio l’emozione per questi Giochi è forte. La mia Olimpiade è iniziata un paio di settimane fa, quando ho avuto l’onore di portare la ... ilgiorno.it