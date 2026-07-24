La risonanza magnetica è una tecnologia avanzata di diagnostica per immagini che utilizza campi magnetici e onde a radiofrequenza. Permette di ottenere immagini più nitide di organi e tessuti senza radiazioni ionizzanti. Questa tecnologia è fondamentale per diagnosi più precise e precoce di molte patologie.

TECNOLOGIA. La risonanza magnetica è una delle tecnologie più evolute della diagnostica per immagini. Grazie a campi magnetici e onde a radiofrequenza, permette di avere immagini dettagliate di organi e tessuti senza usare radiazioni ionizzanti, offrendo un supporto fondamentale nella diagnosi precoce e nella gestione di numerose patologie. Ne parliamo con il Dott. Alberto Castoldi, responsabile del Servizio di Radiologia del Policlinico San Pietro e radiologo di Smart Clinic Le Due Torri, dove è stata installata la nuova Magnetom Flow.Ace di Siemens Healthineers, una tecnologia di ultima generazione pensata per offrire esami più rapidi, diagnosi più accurate e un’esperienza più confortevole per i pazienti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Immagini più nitide per garantire diagnosi più accurate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

STANLEY STHT0-77363 Recensione 2026 – Test Videocamera di Ispezione!

Notizie e thread social correlati

Lombardia, tac e radiografie sul fascicolo sanitario elettronico: «Così avremo diagnosi più accurate e meno liste d'attesa»In Lombardia, le immagini di esami come tac, radiografie e risonanze magnetiche sono ora accessibili online tramite il fascicolo sanitario...

Magic the Gathering Marvel Heroes Precon Commander, qual è il più “comic accurate”?Sono state pubblicate diverse recensioni sui quattro mazzi Commander di Magic the Gathering Marvel Heroes Precon, con analisi che vanno dalla potenza...

Temi più discussi: Immagini più nitide per garantire diagnosi più accurate; Telecamera intraorale CS 1300; Monitor MSI e Samsung in offerta su Amazon: 27 pollici, 240 Hz e QD-OLED, le promo del momento per gaming e lavoro a partire da 89; DaVinci Resolve 21: la pagina Photo porta il grading sulle foto.

Immagini più nitide per garantire diagnosi più accurateUna maggiore qualità fa individuare alterazioni molto piccole spesso ancora asintomatiche, permettendo diagnosi più precoci, miglior definizione dell’estensione della malattia e scelte terapeutiche ... ecodibergamo.it

Le immagini più nitide dell'universo neonatoLe nuove immagini basate sullo studio della radiazione di fondo, l'eco del Big Bang, forniscono una visione straordinariamente chiara e dettagliata delle variazioni di densità e velocità dei gas ... ansa.it